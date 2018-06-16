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В мире

СМИ узнали о превосходстве российских Ми-17 над американскими Black Hawk

13:5916.06.2018
(обновлено: 15:02 16.06.2018)
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© AP Photo / Brennan LinsleyАмериканский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб). Архивное фотоАмериканский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб). Архивное фото
© AP Photo / Brennan Linsley

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американские вертолеты UH-60 Black Hawks, которые США начали поставлять Вооруженным силам Афганистана на замену российским Ми-17, менее эффективны и сложнее в обслуживании, чем российские вертолеты, сообщает портал Drive со ссылкой на доклад офиса генерального инспектора Министерства обороны США.

Американские военнослужащие возле города Калат, Афганистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
США в Афганистане наступили на грабли СССР
"Переход (от Ми-17 к UH-60. — Прим. ред.) создает ряд сложностей, которые пока не удалось решить", — сообщается в докладе. Отмечается, что "вертолеты Black Hawk не обладают такой грузоподъемностью, как Ми-17", и "нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17".

Американские вертолеты, в отличие от российских, не могут летать на больших высотах и поэтому не могут быть использованы "в отдаленных регионах Афганистана, где работают Ми-17", сообщается в докладе офиса генерального инспектора.

"Доклад вызывает обеспокоенность тем, что это может ограничить возможности Афганистана проводить операции в стране, если не будут принять меры для прекращения снижения эффективности", — пишет портал.

По данным на декабрь 2017 года, у Афганистана было восемь вертолетов UH-60A+. Портал отмечает, что США планируют поставить всего около 160 вертолетов UH-60 Black Hawks.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Женщина с ребенком на руках идет мимо кирпичного завода на окраине Кабула, Афганистан, архивное фото
© AP Photo / Rahmat Gul
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Ранее президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заявлял, что Кабул планирует обновить парк ВВС. В свою очередь, глава командования сухопутных войск США, отвечающий за оказание военной помощи другим странам, генерал Стивен Фармен заявил журналистам, что Вооруженные силы Афганистана полностью пересядут с российских вертолетов Ми-17 на американские UH-60 Black Hawk в течение трех-пяти лет.

В ноябре прошлого года советник президента по нацбезопасности Афганистана Мохаммад Атмар заявил, что Кабул не собирается полностью отказываться от российских вертолетов Ми-17, будет использовать и американскую, и российскую военную технику.

Афганистан после ввода войск ISAF с 2001 по 2017
© РИА Новости, Инфографика
Афганистан после ввода войск ISAF с 2001 по 2017
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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Трамп Всемогущий
Это не "превосходство", а сложности перехода на современную технику. Если ты ездил на тракторе ВАЗ 2101 1970 года, то когда залезешь в автомобиль, будут сложности, две педали вместо трех!
14:54
16.06.2018
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Евгений Рассохин
У нас всё самое лучшее, даже пенсии, даже цены на бензин, да и корма дороже хлеба, хотя о чём я, хлеб раньше весил 1 кГ, взвесте сейчас
14:58
16.06.2018
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Нигерия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Франция
1
Австралия
16 июня 16:00
-
Аргентина
-
Исландия
16 июня 19:00
-
Перу
-
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