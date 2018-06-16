В Румынии в ДТП на автостраде погибли четыре человека

КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в аварии, которая произошла в субботу утром на автостраде A1 в уезде Хунедоара в Румынии, сообщает пресс-секретарь уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям Анемона Дода.

"В аварии приняли участие три автомобиля. Авария произошла на трассе А1, на 355 километре в направлении Дева-Симерия. На данный момент четыре человека погибли и три пострадали", — сказала Дода в комментарии агентству Mediafax.

Авария произошла при участии двух легковых автомобилей и товарного микроавтобуса. Один из водителей перепутал съезды, в результате чего попал на встречную полосу, где и произошла авария, отмечает агентство.

Пресс-секретарь уездного инспектората полиции Хунедоары Богдан Ницу рассказал, что движение на автостраде А1 сейчас заблокировано, движение перенаправлено на Национальную дорогу №7, говорится в сообщении.