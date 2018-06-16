Исламист из Кельна собирался поехать в Сирию к боевикам ИГ*

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тунисец, подозреваемый в изготовлении биологического оружия в своей квартире в Кельне, собирался поехать в Сирию, чтобы встретиться с террористами группировки "Исламское государство"*, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники в структурах безопасности.
По информации издания, планы его поездки в Сирию еще в апреле 2017 года привлекли внимание Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ).
Также сообщается, что при задержании подозреваемого полицейские обнаружили ключ, который, помимо двух его квартир, подходил к еще восьми пустующим объектам. В пятницу правоохранители провели там обыски в поисках новых улик, доказывающих подготовку преступления с использованием биологического оружия.