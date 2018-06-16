Исламист из Кельна собирался поехать в Сирию к боевикам ИГ*

Полицейская машина перед жилым домом в районе Кельна в Хорвейлере, где три дня назад был арестован тунисский мужчина, подозреваемый в изготовлении биологического оружия. 15 июня 2018

Полицейская машина перед жилым домом в районе Кельна в Хорвейлере, где три дня назад был арестован тунисский мужчина, подозреваемый в изготовлении биологического оружия. 15 июня 2018

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тунисец, подозреваемый в изготовлении биологического оружия в своей квартире в Кельне, собирался поехать в Сирию, чтобы встретиться с террористами группировки "Исламское государство"*, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Гражданин Туниса был задержан в немецком городе Кельн, в его квартире полиция обнаружила рицин — токсин растительного происхождения. Прокуратура подозревает его в изготовлении биологического оружия с целью совершить тяжкое преступление, угрожающее государству. В среду был выдан ордер на его арест.

По информации издания, планы его поездки в Сирию еще в апреле 2017 года привлекли внимание Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ).

Также сообщается, что при задержании подозреваемого полицейские обнаружили ключ, который, помимо двух его квартир, подходил к еще восьми пустующим объектам. В пятницу правоохранители провели там обыски в поисках новых улик, доказывающих подготовку преступления с использованием биологического оружия.

*Террористическая группировка, запрещенная в России