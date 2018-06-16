В Молдавии водители протестуют из-за роста цен на топливо

КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Молдавские водители в субботу собрались на главной площади Кишинева на очередной протест против повышения цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.

Десятки водителей собрались на главной площади страны в центре молдавской столицы. Они припарковали свои машины и громко сигналят в знак недовольства. Автовладельцы возмущены повышением цен на топливо, это уже третий протест в июне.

"Мы предлагаем всем присоединиться к протесту — чем больше нас будет, тем быстрее увидят, что власти не защищают людей. Мы не смотрим на политику, на национальность, на язык — приходите все, потому что пострадает от повышения цен простой народ, — заявил журналистам один из организаторов Валерий Кирка.

Прежний протест, проходивший 6 июня, закончился встречей с министром экономики Молдавии Кириллом Габуричем, который предложил протестующим сесть за стол переговоров. Но уже 12 июня Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое устанавливает максимальные розничные цены на топливо, снова увеличило стоимость бензина и дизельного топлива. Это решение было опротестовано министерством экономики, суд Кишинева постановил его приостановить.

Водители опасаются, что НАРЭ может опять увеличить стоимость топлива, поскольку цены в стране пересматривают каждые две недели. С 13 июня максимальная розничная цена бензина АИ-95 должна была подняться на 34 бана, литр стоил бы 1,16 доллара, дизельное топливо стоило бы 1,04 доллара за литр. И это уже не первое подорожание за последние несколько месяцев.

Партия социалистов Молдавии во вторник выдвинула инициативу снижения налогов и акцизов на бензин и дизельное топливо в два раза, поскольку очередное повышение стоимости топлива повлечет за собой рост цен на товары первой необходимости. Но парламент на заседании в четверг отказался вносить этот вопрос в повестку дня.