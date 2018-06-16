Посещение Вышинского требует согласования с Украиной, заявила Москалькова

ОМСК, 16 июн — РИА Новости. Назначенная на понедельник встреча российского и украинского омбудсменов в Москве не означает отмену посещения уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой заключенного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, однако Москалькова считает необходимым согласовать детали посещения с украинской стороной.

"Пока это не означает отмену, но и не подтверждает (посещение), потому что я считаю некорректным без согласования приезжать в другую страну и ставить перед фактом о своем прибытии, потому что каждое государство устанавливает свои правила посещения режимных объектов", — сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос о перспективах ее посещения Вышинского на следующей неделе.

Омбудсмен уточнила, что ее коллега из Киева Людмила Денисова находится на территории России и должна уважать законы этой страны, регулирующие посещение режимных объектов. Москалькова со своей стороны выразила готовность соблюдать законы Украины при посещении заключенных там.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.