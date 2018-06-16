Власти Франции пресекли деятельность крупной платформы "теневого интернета"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти Франции пресекли деятельность одной из крупнейших в стране платформ "теневого интернета", несколько человек, в том числе главный администратор сайта, задержаны, говорится в заявлении французского министра госслужбы и госбюджета Жеральда Дарманена.

Согласно документу, речь идет о портале под названием "Black Hand" ("Черная рука"), который более двух лет вел активную торговлю запрещенной продукцией, в том числе наркотиками, оружием, поддельными документами и украденными банковскими данными.

В заявлении министра отмечается, что масштабная операция французской таможни прошла 12 июня в нескольких городах страны, в ней приняли участие около 40 сотрудников Национальной дирекции по разведке и таможенным расследованиям (DNRED) и ряд специалистов по технике.

В ходе операции сотрудникам французской таможни удалось изъять четыре тысячи евро наличными, 25 тысяч евро в виртуальной валюте, значительное количество компьютерной техники и поддельных удостоверений личности. Сотрудники правоохранительных органов также смогли получить доступ к серверу портала.

Дарманен поблагодарил сотрудников DNRED за "выдающуюся операцию", подчеркнув, что она продемонстрировала "мобильность" правоохранительных органов в борьбе "с новыми формами киберпреступлений".