Власти Франции пресекли деятельность крупной платформы "теневого интернета"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти Франции пресекли деятельность одной из крупнейших в стране платформ "теневого интернета", несколько человек, в том числе главный администратор сайта, задержаны, говорится в заявлении французского министра госслужбы и госбюджета Жеральда Дарманена.
В заявлении министра отмечается, что масштабная операция французской таможни прошла 12 июня в нескольких городах страны, в ней приняли участие около 40 сотрудников Национальной дирекции по разведке и таможенным расследованиям (DNRED) и ряд специалистов по технике.
В ходе операции сотрудникам французской таможни удалось изъять четыре тысячи евро наличными, 25 тысяч евро в виртуальной валюте, значительное количество компьютерной техники и поддельных удостоверений личности. Сотрудники правоохранительных органов также смогли получить доступ к серверу портала.
Дарманен поблагодарил сотрудников DNRED за "выдающуюся операцию", подчеркнув, что она продемонстрировала "мобильность" правоохранительных органов в борьбе "с новыми формами киберпреступлений".