Украинские силовики вынудили самолет совершить посадку в Донбассе

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики вынудили двухместный самолет Х-32 "Бекас" совершить посадку в зоне военной операции в Донбассе, его пилотов задержали, сообщил в субботу пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным пресс-центра, около 6:30 мск силовики в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Раздольное Донецкой области заметили легкомоторный летательный аппарат и сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

"Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" вынудили к посадке. Руководили легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины", — говорился в сообщении пресс-центра.

Как отмечается, полиция решает вопрос о привлечении задержанных к ответственности.