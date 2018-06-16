В Индонезии гигантский питон проглотил женщину

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тело женщины было обнаружено в желудке 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси, сообщила газета Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.

Местная жительница 54-летняя Ва Тиба (Wa Tiba) пропала в четверг поздним вечером после того, как пошла проверить посадки примерно в километре от своего дома. Ее семья забила тревогу, когда женщина так и не вернулась ранним утром на следующий день. На поиски отправилась сестра, но обнаружила на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете, пишет издание.

Женщина немедленно обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли крупного питона с раздутым после еды желудком. Местные жители убили и вскрыли змею, в ней они обнаружили тело пропавшей, отмечает газета.

В прошлом году на Сулавеси 7-метровый питон проглотил фермера.