В ДНР во время обстрела два мирных жителя получили ранения

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"В результате обстрела со стороны ВСУ получила ранения мирная жительница Зайцево. Также в результате минометного обстрела ранение получил мирный житель населенного пункта Новая Таврия", — сказал представитель ДНР в СЦКК. Оба населенных пункта находятся под контролем ДНР.

По его словам, в подконтрольном ДНР селе Коминтерново в результате артобстрела повреждены дом культуры, линия электропередачи и три дома.