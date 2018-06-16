Трамп и Макрон обсудили КНДР, Иран, Сирию и торговлю

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном торговую политику, а также ситуацию вокруг КНДР, Ирана и Сирии, сообщает Белый дом в пятницу.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили саммит президента Трампа в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Трамп подтвердил цель Соединенных Штатов — полная и необратимая денуклеаризация Северной Кореи", — говорится в сообщении.

"Лидеры призвали обеспечить политическое урегулирование ситуации в Сирии в рамках Женевского процесса Организации Объединенных Наций", — добавляет Белый дом.

Кроме того, Трамп особо выделил свою нацеленность на переговоры по всеобъемлющей сделке с Ираном, которая охватит иранские программы по ядерным и баллистическим ракетам и "недружественные действия в регионе", отмечается в сообщении.

"Президент Трамп также призвал Европейский союз вступить в переговоры по сокращению барьеров в торговле", — заключает Белый дом.