WP узнала о саботаже командой Трампа его пожелания о встрече с Путиным

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Помощники Дональда Трампа проигнорировали пожелание президента США организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что интерес Трампа к личной встречи с российским лидером получил огласку после того, как президенты в марте провели телефонные переговоры, в ходе которого американский лидер предложил устроить двусторонний саммит.

Однако, по данным WP, Трамп просил своих помощников организовать двусторонние переговоры еще в ноябре 2017 года, после встречи с российским президентом в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

"После этой встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это", — заявил WP один из высокопоставленных чиновников.

Washington Post сообщает, что в Совете национальной безопасности США выступили против идеи о двустороннем саммите и не восприняли слова Трампа как приказ.

"Они решили: давайте подождем и посмотрим, снова ли он поднимет этот вопрос", — заявил собеседник издания.

При этом источники газеты в госдепе признают, что такая встреча могла бы помочь Москве и Вашингтону урегулировать давние разногласия по Украине, Сирии и кибербезопасности. Однако ряд собеседников говорит о преждевременности саммита, учитывая нерешенные незначительные вопросы, такие как возвращение России дипломатических дач, которые были изъяты США после скандала вокруг "вмешательства в выборы".

Ранее в июле 2017 года Путин и Трамп провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге.

В пятницу Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Ранее он поднял эту тему в марте, когда в телефонном разговоре поздравлял Путина с победой на выборах президента.

В последнее время американские СМИ сообщали, что Белый дом проводит переговоры по поводу возможного саммита, однако подготовка находится на ранней стадии. В российском МИД отмечали, что прогресса в этом вопросе пока нет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сейчас российская сторона сосредоточена на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию.

Путин, со своей стороны, выражал мнение, что встреча с Трампом пока не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.