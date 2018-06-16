ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Украинские военные за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — информирует Народная милиция.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново и Лозовое, всего по территории республики было выпущено порядка 35 снарядов. "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины заявили, что зафиксировали 36 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "36 раз нарушали режим прекращения огня, из них девять раз применяли тяжелое вооружение".

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.