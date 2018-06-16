В Японии 71 человека госпитализировали из отеля с признаками отравления

ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Более 70 человек, в том числе подростки, были госпитализированы из одного из отелей в японском городе Киото с признаками отравления, местные власти начали проверку причин инцидента.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей местной администрации, в ночь на субботу в больницы с жалобами на жар и тошноту был доставлен 71 человек из одного из отелей Киото. Среди пострадавших были ученики средней школы из префектуры Ибараки, которые приехали в город с трехдневной экскурсией.

По состоянию на утро субботы в больницах остаются 19 детей.

В отеле, постояльцами которого были пострадавшие, начата проверка. Власти не исключают пищевого отравления и уже изучили состав вечернего меню и провели беседу с работавшим накануне поваром. До выяснения обстоятельств и причин инцидента на кухне отеля запрещено использовать любые ингредиенты, которые применялись при приготовлении пищи для пятничного ужина.