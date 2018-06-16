В Японии перезапустили девятый после аварии на АЭС "Фукусима-1" реактор

ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Энергетическая компания Kyushu Electric Power Company возобновила работу реактора на четвертом энергоблоке АЭС "Гэнкай" в префектуре Сага на западе острова Кюсю на юге Японии.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все 48 атомных реакторов на территории Японии. Однако затем Япония приняла решение начать перезапуск остановленных станций с условием, что они будут соответствовать новым требованиям безопасности, утвержденным после аварии на АЭС "Фукусима-1". Полностью без атомной энергетики японская экономика прожила почти два года — с сентября 2013 года по август 2015-го.

Реактор на четвертом энергоблоке АЭС "Гэнкай" стал девятым по счету реактором, перезапущенным в Японии после трагедии 2011 года. До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии.

Ожидается, что запущенный сейчас реактор даст первое электричество 20 июня, а выработка электроэнергии в промышленных объемах начнется не ранее 10 июля.

В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.