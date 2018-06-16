Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту 4,7 км

ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Вулкан Сакурадзима на южном японском острове Кюсю выбросил столб пепла и дыма высотой 4,7 километра, сообщило местное метеорологическое управление. © Фото : USGS Извержение вулкана покрыло пляжи Гавайев загадочными золотыми "волосами"

Метеорологи зафиксировали извержение "взрывного характера" в 07.20 (01.20 мск). В районе жерла на западной стороне вулкана наблюдается сход пирокластического потока. Также были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 — 1 тысячи метров от кратера. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом.

В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе. Специалисты призывают проявлять особую осторожность в радиусе двух километров от вулкана, так как возможны выбросы вулканических камней и лавы. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают соответственно "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".

Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западе Японии, достигает в высоту 1117 метров над уровнем моря, и на его склонах есть паразитические кратеры. В 50 километрах от вулкана находится АЭС "Сэндай", один из энергоблоков которой был перезапущен в конце 2016 года, а с 2017 года производит электричество в промышленных объемах.