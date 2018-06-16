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В мире

Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне в Германии

06:2416.06.2018
(обновлено: 06:31 16.06.2018)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкТанк Т-84У Оплот. Архивное фотоТанк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge. Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев рассказал изданию "Новинарня" о причинах поражения.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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По его словам, украинских танкистов подвело незнание натовской специфики, проблемы с речью и отставание в тактике. Кроме того, Багаев пожаловался на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 "Оплот", который военные получили вместо старого Т-64. Новые машины, по его словам, сломались в первый же день.

"Мы поехали на четырех Т-84. Во время "операции в наступлении" (один из этапов — ред.) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась", — заявил Багаев.

По признанию танкиста, команде пришлось решать эту проблему вручную прямо во время соревнований. Кроме того, капитан возмутился отсутствием стабилизации пушки.

Уничтоженная бронетехника украинской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"После каждого выстрела она была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 километра?" — возмутился Багаев, отметив, что инженеры с Харьковского завода имени Малышева, который является производителем танка, уверяли в готовности машины.

Среди других причин неудачи, по признанию капитана, стало недостаточное время изучения английского языка, а также то, что было уделено мало времени тренировочным стрельбам на новом танке.

"Один танк дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели — сказали, что учения не проплачено. Один раз допустили на тренажеры", — заявил танкист.

Strong Europe Tank Challenge

Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Соревнования Strong Europe Tank Challenge, которые организуют Бундесвер и американская армия, проводятся с 2016 года немецком городе Графенвер.

Испытания включают в себя 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка.

В этом году, помимо Украины, в соревнованиях участвовали команды еще из семи стран — Австрии, Германии, США, Франции, Великобритания, Швеции и Польши.

Украинская команда заняла последнее место, набрав в сумме 950 баллов, на первом месте Германия с 1450 баллами.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
loj.1112018
Як же так? Незнание натовской специфики... А порох говорил хоть завтра в НАТО...

----проблемы с речью и отставание в тактике.---

По-моему тут проблемы в развитии.
06:31
16.06.2018
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Всё Чётко
Чуть слезу не пустил.
06:50
16.06.2018
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Матч окончен
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Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
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