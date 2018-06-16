Глава Венесуэлы обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта

МЕХИКО, 16 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в пятницу своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в провоцировании военного конфликта в стране.

"Сантос хочет военного конфликта, чтобы принести пользу американской империи", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его мнению, победитель предстоящих в это воскресенье президентских выборов в Колумбии должен будет исправлять "колоссальные ошибки", допущенные при Сантосе.

Также Мадуро посоветовал иностранным государствам не вмешиваться в дела Венесуэлы. "Никакое иностранное правительство не будет совать свой нос (в дела страны)",- сказал венесуэльский президент.