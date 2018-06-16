Хейли, Кушнер и Гринблатт обсудили с Гутеррешем Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Советник президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт и постпред при ООН Никки Хейли в пятницу обсудили с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию на Ближнем Востоке и недавние действия Штатов в области сотрудничества с ООН.

"Старший советник Джаред Кушнер, спецпредставитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт встретились сегодня в Нью-Йорке с послом Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем", — говорится в заявлении Белого дома по итогам этой встречи.

"Они провели плодотворную дискуссию об усилиях Соединенных Штатов по содействию миру на Ближнем Востоке и обеспечение потребностей в гуманитарной помощи в секторе Газа. Они также обсудили недавние действия (США) в Организации Объединенных Наций", — отмечается в сообщении.