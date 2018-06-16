Мэй разочарована блокировкой парламентарием законопроекта о вуайеризме

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разочарована блокировкой законопроекта о вуайеризме парламентарием-консерватором, сообщается в заявлении премьера в Twitter.

Ранее британский парламентарий-консерватор Кристофер Чоп заблокировал рассмотрение законопроекта о введении наказания в виде двух лет тюрьмы для тех, кто занимается фотосъемкой женщин под юбкой без их разрешения (upskirting).

"Вуайеризм — это вторжение в личную жизнь, в результате чего жертвы чувствуют себя униженными и подавленными. Я разочарована тем, что сегодня законопроект не был принят в Палате общин, и хочу, чтобы эти меры прошли через парламент — при государственной поддержке — в ближайшее время", — пишет Мэй.

Законопроект, получивший название Voyeurism (Offences) Bill (Закон о вуайеризме), был внесен в парламент в марте либерал-демократом Верой Хобхаус. Аналогичный закон уже действует в Шотландии. Документ поддержали правительство и представители общественных организаций. Поддержка минюста обещала быстрое рассмотрение законопроекта палатами парламента.

Во время слушаний во втором чтении этого резонансного документа в палате представителей Чоп взял слово и неожиданно для всех выступил с протестом против содержания законопроекта. Согласно процедуре, в этом случае документ снимается с рассмотрения, а дата слушаний переносится. Теперь документ, принятие которого ожидалось в пятницу, будет рассмотрен не раньше 6 июля.