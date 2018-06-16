Трамп готов подписать один из двух законов по иммиграци

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов подписать любой из двух законопроектов по иммиграции, либо предложенный конгрессменом Бобом Гудлеттом, либо тот законопроект, который предложен лидерами Палаты представителей, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Президент полностью поддерживает законопроект Гудлетта и законопроект лидеров Палаты (представителей). Он подпишет либо (законопроект) Гудлетта, либо законопроект лидеров (Палаты представителей)", — сказал он.

Ранее Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. Это произошло после того, как УВКПЧ ООН обвинило США в серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.

"Разлучение семей на границе – это ошибка плохого законодательства, принятого демократами. Законы о безопасности на границе должны быть изменены, но демократы не могут прийти к согласию по своему закону", — написал Трамп в Twitter.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.