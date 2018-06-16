Десятки тысяч человек могут покинуть Ходейду из-за гуманитарной ситуации

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) заявил, что в йеменской Ходейде сложилась катастрофическая ситуация и в ближайшие дни город могут покинуть десятки тысяч человек.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта — единственного пункта доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

"Мирные жители в городе находятся под огромным давлением. Напряжение чувствуется на улицах. Вместо того чтобы праздновать Ураза-Байрам с семьями, люди запасаются продуктами и топливом, чтобы выжить. Они боятся осады", — говорится в письме МККК, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Сотрудники организации напоминают, что ранее город был одним из самых густонаселенных и оживленных в Йемене.

"Это был основной пункт доставки товаров и дом для более чем 35 тысяч рыбаков. Сегодня улицы практически полностью пусты. Сейчас следы бедности везде. Люди живут в трущобах на окраинах, выживая за счет остатков хлеба, которые они находят в мусоре. На те совсем небольшие деньги, которые у них есть, люди покупают пластиковые бутылки с маслом для готовки. Одной такой бутылки хватает, чтобы приготовить всего одну порцию еды в день", — говорится в сообщении.

"В городе все больше и больше бойцов. Прямо рядом с нашим офисом небольшая замусоренная площадка, где обычно дети играют в футбол. Сейчас здесь постоянно слышны выстрелы и звуки авиационных обстрелов. Больницы не могут нормально работать, нет электричества… Десятки тысяч человек могут покинуть город в ближайшие дни. МККК обеспокоен тем, что многим из тех, кто уже покинул свой дом, придется бежать во второй раз", — заявили в Красном кресте.