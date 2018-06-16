Посольство РФ: отказ Лондона сотрудничать по Скрипалям вредит расследованию

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство в Лондоне считает, что отказ британских властей от сотрудничества с Москвой по делам об убийстве экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова и об отравлении Скрипалей наносит ущерб правоохранительной деятельности, направленной на установление истины.

"Британская сторона по-прежнему хранит гробовое молчание и не представила ответов ни Генпрокуратуре России, ни посольству о ходе рассмотрения запросов российской стороны об оказании правовой помощи по расследуемым в России уголовным делам по фактам убийства и покушения на убийство российских граждан на территории Великобритании", — заявил РИА Новости представитель посольства России.

"Приходится констатировать, что Великобритания до сих пор демонстрирует нулевой уровень сотрудничества в расследовании этих резонансных дел. Считаем, что это наносит ущерб правоохранительной и правоприменительной деятельности, направленной на установление истины и восстановление справедливости", — отметил он.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.