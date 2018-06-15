Посольство РФ получило "отписку" от МВД Британии насчет допросов россиян

ЛОНДОН, 15 июн – РИА Новости, Мария Табак. МВД Великобритании ответило "отпиской" на призывы РФ исключить чрезмерные меры контроля в отношении российских граждан, в том числе несовершеннолетних, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.
Он напомнил, что ранее посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что "не было никакого задержания или допроса" 14-летнего ребенка из России, тогда как имеются задокументированные погранслужбой МВД Великобритании факты задержания.
"Ранее мы не получали такие регулярные жалобы от россиян, и только после провокации в Солсбери и соответствующих антироссийских заявлений премьер-министра Великобритании такого рода, отнюдь не рутинные, проверки и допросы, вплоть до многочасовых задержаний взрослых и детей, стали проводиться в такой форме", — заявил собеседник агентства.
"Вновь призываем британские пограничные власти обратить внимание на чрезмерные действия сотрудников погранслужбы в отношении владельцев российских паспортов, имеющих все законные основания для въезда в страну. В ином случае возникают резонные сомнения, выполняют ли эти сотрудники чьи-то особые распоряжения.
Он также порекомендовал россиянам продолжать сообщать в посольство о необоснованных допросах, задержаниях и "любых мерах чрезмерного характера при прохождении контроля по прибытии или убытии на основе конфиденциальности для исключения любых проявлений селективного подхода к российским гражданам в Великобритании".
РИА Новости пока не располагает комментарием МВД Великобритании.