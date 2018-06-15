Посольство РФ получило "отписку" от МВД Британии насчет допросов россиян

ЛОНДОН, 15 июн – РИА Новости, Мария Табак. МВД Великобритании ответило "отпиской" на призывы РФ исключить чрезмерные меры контроля в отношении российских граждан, в том числе несовершеннолетних, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

"На наши обращения и призывы к британской стороне исключить чрезмерные и некорректные меры контроля в отношении российских граждан, включая несовершеннолетних, на границе в пунктах въезда в Великобританию, мы получили формальный ответ из МВД Великобритании, в ведении которого находится погранслужба. Письмо на бланке Home Office (МВД Великобритании – ред.), адресованное в посольство, состоит из трех предложений, не содержит подписи, и, по сути, является отпиской, так как ответ сводится к "рутинным проверкам". Это свидетельствует об отсутствии ответственности и игнорировании серьезной озабоченности российской стороны и российских граждан, путешествующих в Великобританию", — убежден представитель дипмиссии.

Он напомнил, что ранее посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что "не было никакого задержания или допроса" 14-летнего ребенка из России, тогда как имеются задокументированные погранслужбой МВД Великобритании факты задержания.

"Ранее мы не получали такие регулярные жалобы от россиян, и только после провокации в Солсбери и соответствующих антироссийских заявлений премьер-министра Великобритании такого рода, отнюдь не рутинные, проверки и допросы, вплоть до многочасовых задержаний взрослых и детей, стали проводиться в такой форме", — заявил собеседник агентства.

"Вновь призываем британские пограничные власти обратить внимание на чрезмерные действия сотрудников погранслужбы в отношении владельцев российских паспортов, имеющих все законные основания для въезда в страну. В ином случае возникают резонные сомнения, выполняют ли эти сотрудники чьи-то особые распоряжения.

Продолжаем получать письма и отклики россиян на этот счет. Такого рода дискриминационного отношения к британским гражданам вы не увидите в других странах, включая Россию", — добавил он.

Он также порекомендовал россиянам продолжать сообщать в посольство о необоснованных допросах, задержаниях и "любых мерах чрезмерного характера при прохождении контроля по прибытии или убытии на основе конфиденциальности для исключения любых проявлений селективного подхода к российским гражданам в Великобритании".

РИА Новости пока не располагает комментарием МВД Великобритании.