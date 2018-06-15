В мексиканском Акапулько убили шестерых человек

МЕХИКО, 15 июн – РИА Новости. Сразу шесть человек стали в пятницу жертвами волны насилия в мексиканском курортном городе Акапулько, сообщает портал MVS Noticias.

Жертвы были убиты в разных частях города. Среди них — комиссар от правящей Институционно-революционной партии Мексики, он был убит в пригороде Акапулько Ла-Сабане.

Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности.

Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год.