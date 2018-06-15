БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер уволил главу миграционного ведомства Германии Юту Кордт и ее заместителя Ральфа Тислера, сообщил еженедельник Spiegel Online со ссылкой на министерство.

"Зеехофер сообщил руководству федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF) в среду, что освобождает их от обязанностей", — цитирует издание представителя МВД ФРГ.

Миграционное ведомство оказалось в эпицентре скандала несколько недель назад. Речь идет о самовольной выдаче вида на жительства прибывающим беженцам, вне зависимости от законодательных оснований для получения убежища в ФРГ. Злоупотребления такого рода зафиксированы официально пока в миграционном ведомстве в Бремене, по данным прокуратуры, как минимум 1200 беженцев безосновательно получили там документы, в том числе лица, которые считаются в Германии "особо опасными" в связи со связями в радикальных исламистских кругах и находятся под наблюдением МВД.

В пятницу показания в связи с этим делом в комитете бундестага по внутренним делам дал экс-глава МВД Томас де Мезьер.