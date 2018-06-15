В Киеве раздели мужчину в футболке с портретом Сталина

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Житель Киева раздел ехавшего в метро мужчину из-за того, что на его футболке был изображен портрет Сталина. Об этом украинец сообщил в Facebook.

"Еду себе в метро на суд к друзьям и бац. В вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным", — написал он на своей странице.

Киевлянин заставил мужчину снять одежду с изображением советского государственного деятеля. В подтверждение житель Украины выложил в социальной сети фотографию, на которой он топчет лежащую на земле футболку.

По словам киевлянина, он собирается сжечь "реликвию". Украинец также отметил, что не стал избивать мужчину только из-за того, что тот был после операции.