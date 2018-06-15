Пушков прокомментировал слова Трампа о "потере" Обамой Крыма

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нынешнее руководство Украины потеряло Крым, а не экс-президент США Барака Обама, в чем уверен нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Обама "потерял Крым", поскольку его не уважал президент России Владимир Путин.

"Трамп неправ: Крым "потерял" не Обама — его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины. Но в том, что Крым — русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.