Чешские социал-демократы согласились войти в состав правительства

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) согласилась на создание правящей коалиции и правительства с движением ANO, сообщает радиостанция Czech Radio.

Как сообщается, в пятницу завершился внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии, в результате которого было принято решение об объединении партии с движением ANO под предводительством Андрея Бабиша, для совместного формирования правительства.

По данным радиостанции, Андрей Бабиш в воскресенье представит президенту Чехии Милошу Земану новый состав правительства, а 11 июля он планирует попросить нижнюю палату парламента о проведении голосования о вынесении вотума доверия новому правительству.

Движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, однако его однопартийный кабинет во главе с премьером Бабишем не получил в январе доверия в парламенте. Длившиеся три месяца переговоры ANO с социал-демократами привели к созданию соглашения о коалиции, располагающей в парламенте 93 голосами (78+15) и вынужденной рассчитывать также на обещанную лояльность со стороны коммунистов (15 голосов), что поможет получить в парламенте большинство в 108 (из 200) голосов.