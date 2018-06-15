Трамп назвал несправедливым заключение под стражу Манафорта

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал жестким и несправедливым решение отправить под арест бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта.

"Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял (бывшего президента США) Рональда Рейгана, (бывшего сенатора) Боба Доула и многих других ведущих политических людей и избирательные штабы. Не знал, что Манафорт был главой шайки. А как насчет (экс-главы ФБР Джеймса) Коми и жуликоватой (экс-госсекретаря Хиллари) Хиллари и всех остальных? Очень несправедливо!", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Манафорт в пятницу был отправлен под арест до суда по подозрению в воспрепятствовании правосудию путем контактов с потенциальными свидетелями по делу.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Адвокаты Манафорта указывают на то, что этот иск никак не связан с Россией и что Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.