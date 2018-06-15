В Бельгии зафиксировали инцидент с отключением пожарных насосов на АЭС

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Инцидент с отключением насосов в системе пожарного водоснабжения зафиксирован на реакторе "Тианж-2" в Бельгии, ему был присвоен первый уровень по международной шкале ядерных событий из 7, где седьмой уровень – наивысший, угрозы для окружающей среды и персонала нет, сообщило в пятницу Федеральное агентство по ядерному контролю AFCN.

Согласно сообщению, обнародованному в пятницу, инцидент был зафиксирован еще 7 июня. "Насосы в системе пожаротушения "Тианж-2" были одновременно недоступны. Этот инцидент был классифицирован на уровне 1 шкалы INES. Это никак не повлияло на безопасность персонала и населения, а также на окружающую среду", — сообщило агентство.

Противопожарная система снабжается двумя насосами для подачи воды, условия эксплуатации требуют, чтобы по крайней мере один из этих насосов был доступен в любое время.

"В ходе запланированного испытания для проверки правильной работы одного из двух насосов в противопожарной системе, второй насос начал работать нештатно, что воспрепятствовало надлежащему проведению испытания. Для решения этой проблемы сотрудник попросил сделать насос недоступным. В результате ни один из насосов не был доступен, поэтому условия эксплуатации в ходе испытания более не соблюдались. Проблема была исправлена в конце теста", — сообщило агентство.

После анализа это событие было классифицировано на уровне 1 шкалы INES (Международная шкала ядерных событий). Первоначальная классификация была установлена на уровне 0, но она была повышена до первого уровня "из-за недостаточной точности со стороны обслуживающего персонала, а не из-за доказанной технической проблемы".

"Это событие не повлияло ни на здоровье работников, ни на состояние окружающей среды", — отмечается в сообщении.