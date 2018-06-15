Порошенко обсудил встречу глав МИД "нормандской четверки" с делегацией ЕС

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе и итоги переговоров глав МИД "нормандской четверки" с делегацией комитета ЕС по политике и безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.

По данным пресс-службы, делегация комитета ЕС находится с визитом на Украине.

"Во время встречи президента Украины с представителями комитета ЕС по вопросам политики и безопасности подробно обсуждалась ситуация с безопасностью в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", состояние выполнения минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении на сайте президента.

Как сообщила пресс-служба, глава государства поблагодарил делегацию за визит для ознакомления с ситуацией в Донбассе, "что имеет особенно важное значение в свете очередного пересмотра санкций ЕС в отношении РФ в июне и июле этого года и подготовки к проведению саммита Украина — ЕС в Брюсселе 9 июля".

"Была подтверждена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере общей внешней политики и политики безопасности, в частности, в части противодействия гибридным угрозам, кибератакам, вмешательству в избирательные процессы", — говорится в сообщении.

Переговоры глав МИД "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) прошли в понедельник в Берлине, на них обсуждался и вопрос миротворческой миссии для Донбасса. По словам замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, компромисс по миротворческой миссии для Донбасса на них не был достигнут.