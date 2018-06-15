Для США деньги стоят выше, чем права человека, заявил президент Боливии

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости раскритиковал экономическую политику США и заявил, что деньги для этой страны стоят выше прав человека.

"Мы искренне не разделяем политику США… К сожалению, я бы сказал, что деньги имеют там больше прав, чем права человека, это невозможно понять", — сказал Моралес.

По его словам, с одной стороны, США ведут политику свободного рынка и глобализации, но при этом возвращают неопротекционизм. "США – это менеджер свободного рынка, воздвигающий стены для людей", — добавил Моралес.

Эта политика противостоит политике России и других стран, сказал боливийский лидер. "Под руководством (президента России Владимира) Путина, других стран, которые борются за свои народы, сражаются за жизнь, а не только за деньги, мы обязаны объединиться, у нас есть глубокие противоречия с североамериканской империей", – отметил Моралес.