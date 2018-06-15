Порошенко обсудил с послами стран G7 итоги саммита в Канаде

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран G7 и ЕС обсудил результаты встречи лидеров "большой семерки" и подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба украинского президента в пятницу.

"Собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран "большой семерки", которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины … Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО в Брюсселе в июле этого года", — говорится в сообщении на сайте президента.

Глава государства отметил, что украинский вопрос является консолидирующим элементом во внешней политике государств G7, а также подчеркнул, что единство в поддержке Украины по восстановлению территориальной целостности и политики санкций против РФ остается очень важным, отмечает пресс-служба.

Сообщается, что особое внимание было уделено вопросу заключенных в РФ украинцев. Порошенко проинформировал послов об усилиях, которые прилагаются в целях освобождения украинцев, и отметил важность консолидации международных усилий в этом контексте.

В мае глава Евросовета Дональд Туск, встретившийся с Порошенко, сообщил, что следующий саммит ЕС — Украина запланирован на 9 июля.