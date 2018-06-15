МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывший глава Генштаба ВСУ Анатолий Лопата заявил, что Украина должна превратить Крым в остров и выкопать канал на границе. Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", — заявил генерал.

Таким образом военачальник решил бороться с "доминированием России" в акватории Крыма.

По его словам, по каналу должны проходить любые высокотоннажные корабли. Военный считает, что нужно выкопать ров не меньше ста метров в ширину.

Лопата уверен, что это позволит Украине не только получить выход к морю, но и контролировать территорию "от Мариуполя и дальше".

Углубить дно

Осенью прошлого года власти Украины решили углубить дно Азовского моря. Министерство инфраструктуры страны сообщило, что в район работ оперативно направлены земснаряд "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов".

Украинское правительство поддержало и приняло это предложение, подчеркнули в ведомстве.

Углубить дно в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море Киеву понадобилось для поддержания их навигационных габаритов.

Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к такой инициативе. Некоторые комментаторы вспоминали о петиции, обращенной к президенту страны Петру Порошенко, с призывом прорыть канал между Азовским и Черным морями.

Очевидной ассоциацией стала известная шутка об украинских историках, которые "доказали", что Черное море выкопали "древние украинцы".

Европейский провал

Украинские власти уже не первый раз выступают с неоднозначными инициативами по теме Крыма. Например, в 2015 году Арсений Яценюк, который был в то время главой правительства, анонсировал строительство "реальной госграницы" с Россией.

Сначала проект назвали "Стена", но потом премьер предложил переименовать его в "Европейский вал".

Конструкция, носящая громкое название, представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Верховной раде "детище" Яценюка назвали "огородной решеткой" и "ямой стоимостью в четыре миллиарада гривен".

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