Женщина получила ранения при обстреле силовиками Горловки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (192)

Стела на въезде в Горловку. Архивное фото

Стела на въезде в Горловку. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Зайцево на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, заявил журналистам в пятницу исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

"Примерно в 18.00 (совпадает с мск) в результате обстрела из АГС получила ранение жительница 1939 года рождения. Ранение головы и нижних конечностей. Состояние средней тяжести", — сообщил Приходько.

Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.