В Мюнхене неизвестный с ножом смертельно ранил девушку, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Один человек погиб, трое получили серьезные ранения в результате нападения человека с ножом в Мюнхене, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, в результате нападения скончалась 25-летняя девушка. Сам нападавший также получил ранения. По информации издания, он скрылся с места происшествия.

Отмечается, что полиция исключила террористический мотив нападения. По предварительным данным, произошел конфликт на бытовой почве.