В Британии депутат-консерватор заблокировал законопроект о вуайеризме

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламентарий-консерватор Кристофер Чоп заблокировал рассмотрение законопроекта о введении наказания в виде двух лет тюрьмы для тех, кто занимается фотосъемкой женщин под юбкой без их разрешения (upskirting).

Законопроект, получивший название Voyeurism (Offences) Bill (Закон о вуайеризме), был внесен в парламент в марте либерал-демократом Верой Хобхаус. Аналогичный закон уже действует в Шотландии. Документ поддержали правительство и представители общественных организаций. Поддержка Минюста обещала быстрое рассмотрение законопроекта палатами парламента.

Во время слушаний во втором чтении этого резонансного документа в палате представителей Чоп взял слово и неожиданно для всех выступил с протестом против содержания законопроекта. Согласно процедуре, в этом случае документ снимается с рассмотрения, а дата слушаний переносится. Теперь документ, принятие которого ожидалось в пятницу, будет рассмотрен не раньше 6 июля.

Поступок Чопа стал сюрпризом для парламентариев. Некоторые сразу после его выступления закричали в зале заседаний: "Позор!". Позже ряд высокопоставленных членов Консервативной партии заявили, что не одобряют поступка однопартийца. В частности, глава международного комитета палаты общин Том Тугенхат расценил поступок Чопа как постыдный.

"Консервативная партия едина в поддержке идей, которые могут защитить наше общество и человеческое достоинство. Чоп не прав, он должен извиниться", — написал Тугенхат в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь другой консерватор Боб Нейл обратился с официальным запросом к премьер-министру страны вынести законопроект на рассмотрение в парламенте в рамках правительственной инициативы, с тем чтобы избежать в дальнейшем процедурных ловушек и затягивания времени. Официальный представитель правительства сообщил журналистам, что кабинет министров продолжит поддерживать законопроект, однако не обещает принять предложения Нейла.