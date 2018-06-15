Манафорта отправили под стражу до суда

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт отправлен под арест до суда по подозрению в воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Эми Берман-Джексон согласилась с доводами защиты, что попытки Манафорта связаться с потенциальными свидетелями по делу содержат признаки воспрепятствования правосудию. Судья заявила, что не может выпустить достаточно четкое распоряжение, которое бы помешало Манафорту связываться со свидетелями впредь.

Манафорт был взят под стражу в зале суда.

Представитель прокуратуры описал ряд попыток Манафорта связаться с потенциальными свидетелями на протяжении 5 недель в 2018 году. В частности, Манафорт звонил в Италию руководителю лоббистской фирмы в попытке обсудить свое дело, но тот повесил трубку примерно через полторы минуты после начала звонка.

"Мне было трудно принять это решение", — заявила судья. Суд не нашел данных в пользу того, чтобы Манафорт влиял на свидетелей или угрожал им, но заявил, что "глубоко обеспокоен" самими попытками Манафорта связаться с ними в нарушение предыдущего распоряжения суда. Защита просила оставить Манафорта на свободе, предписав ему не связываться с конкретными людьми.

Дополнительные обвинения были предъявлены российскому компаньону Манафорта Константину Килимнику, который, по данным следствия, также пытался связаться со свидетелями.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Адвокаты Манафорта указывают на то, что этот иск никак не связан с Россией и что Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.