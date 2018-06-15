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Португальский парламент поддержал легализацию марихуаны в медицинских целях

18:5815.06.2018
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛиссабон. Архивное фотоЛиссабон. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны в медицинских целях, проект закона поддержали все партии, за исключением либеральной партии Демократический и социальный центр, сообщает португальское агентство Lusa.

Валенсия. Архивное фото
© JOSE JORDAN / AFP
Парламент Валенсии поддержал легализацию марихуаны в медицинских целях

Уголовное наказание за хранение и использование марихуаны было отменено еще в 2001 году, теперь применение наркотиков в медицинских целях узаконено.

При этом в документе, который должен подписать президент Марселу Ребелу ди Соза, говорится, что использование марихуаны разрешено только в тех случаях, когда организм пациента не реагирует на иные препараты. Марихуану будут продавать в аптеках при предъявлении рецепта.

Законодатели обсуждали возможность легализации самостоятельного выращивания марихуаны, однако из-за позиции ряда партий этот пункт был исключен из финального текста документа. Причина — государство не в состоянии обеспечить надлежащий медицинский контроль.

Полемику также вызвала собственно необходимость принятия этого закона – поскольку запрета на препараты с марихуаной в медицинских целях нет – как и для любого препарата необходимо разрешение Национального управления по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed) и Европейского агентства лекарственных средств.

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Однако противники такого подхода указывали, что до сих пор Infarmed дало разрешение на использование только одного лекарства, содержащего марихуану – Sativex, и за период 2016-2017 годов был выписан 21 рецепт во всей стране. При этом стоимость препарата крайне высокая – 500 евро за упаковку.

В документе, принятом португальскими законодателями, говорится о необходимости дальнейшего контроля Infarmed за каннабиоидосодержащими препаратами.

В последние годы в Португалии активно расширяется выращивание медицинской марихуаны – здесь находятся плантации трех европейских фармкомпаний Terra Verde (присутствует британский капитал), канадской Tilray и одной израильской компании. В общей сложности они вложили в выращивание медицинской марихуаны в провинции Алентежу 107 миллионов евро. Вся выращенная марихуана перерабатывается и в виде порошка экспортируется в Германию, Хорватию и на Кипр.

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