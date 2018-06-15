Соглашение о новом названии Македонии подпишут в воскресенье

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Церемония подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония состоится в воскресенье, 17 июня, в районе озер Преспа, сообщил греческий генеральный секретариат по делам печати и информации.
Соглашение будет подписано на греческой территории, затем делегации отправятся на территорию соседней страны, где состоится обед.
"Точное место и время подписания будут сообщены дополнительно", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 12 июня сообщил об успешном завершении переговоров с премьером Зораном Заевым. Он сказал, что новым конституционным названием бывшей югославской республики Македония будет "Республика Северная Македония". Скопье внесет изменения в конституцию.
Соглашение открывает Скопье путь к вступлению в НАТО и Евросоюз.