Соглашение о новом названии Македонии подпишут в воскресенье

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Церемония подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония состоится в воскресенье, 17 июня, в районе озер Преспа, сообщил греческий генеральный секретариат по делам печати и информации.

"В воскресенье, 17 июня, на церемонии, которая состоится в районе Преспа, министрами иностранных дел Греции Никосом Котзиасом и БЮРМ Николой Димитровым будет подписано соглашение по названию бывшей югославской республики Македония. Соглашение будет подписано в присутствии премьер-министров двух стран Алексиса Ципраса и Зорана Заева", — сообщил генсекретариат.

Соглашение будет подписано на греческой территории, затем делегации отправятся на территорию соседней страны, где состоится обед.

"Точное место и время подписания будут сообщены дополнительно", — говорится в сообщении.

Накануне о предстоящем подписании соглашения сообщил источник РИА Новости в правительстве. По его данным, на церемонии ожидалось присутствие главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 12 июня сообщил об успешном завершении переговоров с премьером Зораном Заевым. Он сказал, что новым конституционным названием бывшей югославской республики Македония будет "Республика Северная Македония". Скопье внесет изменения в конституцию.

Соглашение открывает Скопье путь к вступлению в НАТО и Евросоюз.