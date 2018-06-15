В ереванском зоопарке зафиксирована вспышка туберкулеза

ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. Минздрав Армении распространил в пятницу заявление, в котором указал на необходимость соблюдать осторожность в ереванском зоопарке из-за вспышки туберкулеза среди животных.

"Проведенные специальными подразделениями Минздрава эпидемиологические исследования показали, что в зоопарке были зафиксированы случаи падежа животных от туберкулеза. Этот факт подтвердили и в министерстве сельского хозяйства", — отмечается в пресс-релизе ведомства.

В пресс-службе со ссылкой на информацию Минсельхоза заявили, что у сотрудников зоопарка туберкулез не выявлен.

Отмечается, что риску заражения подвержены 54 вида млекопитающих и 80 видов птиц, в основном крупный рогатый скот. Инфекция передается от больного животного человеку главным образом при использовании сырого молока. В группе риска находятся дети. В Минздраве заявили, что не исключена также возможность передачи болезни аэрогенным путем.

"Минздрав призывает родителей соблюдать осторожность при посещении с детьми зоопарка. Угрозы как таковой нет, особенно учитывая то, что у ухаживающих за животными сотрудников болезнь не обнаружена. Тем не менее призываем родителей не разрешать детям тесно общаться или кормить животных. Необходимо соблюдать соответствующее расстояние", — говорится в сообщении.