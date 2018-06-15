Ультраправый депутат призвал армию Греции совершить военный переворот

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Депутат ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси авги") Константинос Барбарусис с трибуны парламента призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны, чтобы Афины и Скопье не подписали соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония.

Руководство партии немедленно исключило депутата из фракции, министр обороны подал заявление в прокуратуру, а правительство обвинило крупнейшую оппозиционную партию "Новая демократия" в том, что она открыла ящик Пандоры и выпустила национализм.

К военному перевороту Барбарусис призвал во время обсуждения в парламенте вопроса о недоверии правительству. "Я призываю руководство Вооруженных сил вмешаться и арестовать премьер-министра Алексиса Ципраса, (министра обороны) Паноса Камменоса и (президента) Прокпоиса Павлопулоса, чтобы не допустить предательства (соглашения со Скопье – ред.)", — сказал Барбарусис.

Прямое подстрекательство к военному перевороту вызвало бурю возмущения в парламенте.

Лидер "Золотой зари" Никос Михалолиакос заявил, что эти высказывания не соответствуют линии партии и сообщил, что Барбарусис исключен из фракции.

Министр национальной обороны Панос Камменос с трибуны парламента заявил, что депутат совершил тяжелое уголовное преступление — призывал к государственному перевороту при поддержке партии "Золотая заря". Он призвал немедленно лишить депутата депутатской неприкосновенности.

Из парламента Камменос направился в верховный суд Ареопаг и подал прокурору заявление с требованием возбудить уголовное дело. Он заявил журналистам, что депутат бросил вызов демократическому характеру Вооруженных Сил.

Замминистра обороны Фотис Кувелис заявил, что происшедшее в парламенте является уголовным преступлением. "Преступлением против Республики, против Конституции, против конституционной демократической законности. Мы представили заверенную копию протокола парламента и видеозапись того, что произошло в парламенте Греции", — сказал Кувелис.

Официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос заявил, что ящик Пандоры открыла крупнейшая оппозиционная партия "Новая демократия", воззвавшая к национализму.

"Теперь ясно, что "Новая демократия" с ее позицией открыла ящик Пандоры. Она выпустила самые реакционные экстремальные рефлексы и узаконила чудовище национализма. Радикальные идеологии, которые считались мертвыми, нашли возможность быть воскрешенными благодаря суровым проповедям (главы партии Кириакоса) Мицотакиса и лидеров "Новой демократии", — говорится в заявлении.

"Хрисавгит Барбарусис со священной трибуны парламента греков призвал греческую армию к перевороту. Впервые после восстановления демократии в 1974 году такие вещи слышатся в парламенте Греции", — заявил Тзанакопулос.

Он возложил ответственность на лидера оппозиции Кириакоса Мицотакиса.