Ультраправый депутат призвал армию Греции совершить военный переворот

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Депутат ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси авги") Константинос Барбарусис с трибуны парламента призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны, чтобы Афины и Скопье не подписали соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония.
К военному перевороту Барбарусис призвал во время обсуждения в парламенте вопроса о недоверии правительству. "Я призываю руководство Вооруженных сил вмешаться и арестовать премьер-министра Алексиса Ципраса, (министра обороны) Паноса Камменоса и (президента) Прокпоиса Павлопулоса, чтобы не допустить предательства (соглашения со Скопье – ред.)", — сказал Барбарусис.
Прямое подстрекательство к военному перевороту вызвало бурю возмущения в парламенте.
Лидер "Золотой зари" Никос Михалолиакос заявил, что эти высказывания не соответствуют линии партии и сообщил, что Барбарусис исключен из фракции.
Из парламента Камменос направился в верховный суд Ареопаг и подал прокурору заявление с требованием возбудить уголовное дело. Он заявил журналистам, что депутат бросил вызов демократическому характеру Вооруженных Сил.
Замминистра обороны Фотис Кувелис заявил, что происшедшее в парламенте является уголовным преступлением. "Преступлением против Республики, против Конституции, против конституционной демократической законности. Мы представили заверенную копию протокола парламента и видеозапись того, что произошло в парламенте Греции", — сказал Кувелис.
Официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос заявил, что ящик Пандоры открыла крупнейшая оппозиционная партия "Новая демократия", воззвавшая к национализму.
"Хрисавгит Барбарусис со священной трибуны парламента греков призвал греческую армию к перевороту. Впервые после восстановления демократии в 1974 году такие вещи слышатся в парламенте Греции", — заявил Тзанакопулос.
Он возложил ответственность на лидера оппозиции Кириакоса Мицотакиса.