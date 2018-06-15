Трамп сообщил, что адвокат Коэн больше не представляет его интересы

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что адвокат Майкл Коэн больше не представляет его интересы.

"Нет, он больше не мой адвокат", — сказал Трамп журналистам.

В последние дни ряд СМИ называли Коэна как действующим, так и бывшим адвокатом главы государства. Президент не пояснил, когда именно адвокат перестал представлять его интересы.

Коэн в последние месяцы оказался замешан в несколько скандальных историй. В частности, сначала его подозревали в том, что он был посредником при выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с Трампом. Потом появились подозрения, что он получил от неких посредников около 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Коэн последовательно отвергает все обвинения.