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В мире

Чижов призвал мировое сообщество не винить во всем Россию

18:0215.06.2018
(обновлено: 18:45 15.06.2018)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов сожалеет, что некоторые страны утратили культуру дипломатии и игнорируют международное право, что политика вмешивается в экономические отношения и некоторые позволяют себе поучать несогласных с ними. В то же время дипломат подчеркнул, что Россия будет конструктивно сотрудничать со всеми, кто готов к этому, для сохранения наиболее важных ценностей на международной политической арене.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
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"Россия никогда никому не дает уроков. Это краеугольный камень нашей внешней политики. Но мы ожидаем, что к нам будут относиться с таким же уважением, без презрительных учений", — сказал Чижов, выступая в пятницу на круглом столе "Вызовы безопасности: новые альянсы – новые головные боли" на форуме, организованном журналом Economist в Афинах.

Чижов заявил, что Москва хочет видеть единый и процветающий Европейский союз, который является крупнейшим торговым и экономическим партнером России. По его словам, чем больше проблем в ЕС, тем выше риски и неопределенности для России. Чижов напомнил, что Россия хранит в евро 40% своих золотовалютных резервов.

Посол убежден, что России и странам ЕС, "как двум столпам общей европейской цивилизации", суждено взаимодействовать. "У них тесные экономические связи, хотя и есть иногда разногласия", — сказал Чижов.

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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"Россия энергично выступает на международной арене, и она сотрудничает со всеми, кто готов к конструктивному сотрудничеству для сохранения наиболее важных ценностей на международной политической арене", — сказал Чижов.

"Мы поддержали идею установления общего экономического и цивилизационного пространства от Атлантики до Тихого океана", — сказал дипломат.

Говоря о демократии и правах человека, он отметил, что все государства мира должны соблюдать эти права.

"Западные страны не должны монополизировать эти права и навязывать своё собственное толкование этих прав другим странам. Это имеет тяжёлые последствия", — сказал постпред, добавив, что многополярный мир требует общих законов и действие международного права должно быть восстановлено.

"Если ЕС не в состоянии согласиться с ценностями, которые имеет ваш близкий друг и партнёр — Россия, как он воспринимает их у представителей других цивилизаций, отличных от России?" – заметил Чижов.

Он выразил сожаление, что в экономическое сотрудничество между различными странами мира вмешивается политика.

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша. Архивное фото
© AFP 2018 / Natalia Dobryszycka
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"Итогом стало то, что полностью игнорируется международное право", — полагает он.

"К сожалению, сегодня мы видим отсутствие культуры дипломатии у многих стран", — заметил Чижов.

По его словам, три последних месяца политика проводилась в стиле highly likely.

"Есть очень известное дело Скрипаля. Его еще не расследовали, но сразу обвиняли Россию", — сказал Чижов и привел другие примеры, в том числе инцидент якобы с применением химического оружия в сирийском городе Дума и так называемое независимое расследование катастрофы малазийского самолёта.

"Много лет многие говорят о вмешательстве России в выборы. Во всех странах. Но не могут предоставить данные. Если кому-то не нравятся итоги выборов, не обвиняйте Россию. Мы не имеем к ним никакого отношения", — сказал Чижов.

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постпред России сказал, что на Западе не прислушивались к предостережениям России, когда она заранее предупредила об опасности операций в Ираке и Ливии.

"События в Украине после переворота в 2014 году были предсказуемыми (это был, несомненно, переворот, учитывая, как произошла смена власти и ее последствия). Мы сожалеем, что наши предупреждения не были услышаны", — добавил Чижов.

"С другой стороны, например, нас пытались убедить, что проект "ЕС-Восточное партнерство" якобы не нацелен на интересы России. Однако мы являемся свидетелями печально удручающего образа на Украине, который когда-то появился с выбором: либо "к светлому будущему" с Западом, либо "обратно в темное прошлое" с Россией", — сказал российский посол.

Он также сказал, что стремление балканских стран присоединиться к ЕС никогда не было проблемой для России и что это их собственный выбор.

"Балканы не должны быть регионом конфронтации, а платформой для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, которое принесет пользу региону. Балканы – наш партнёр. Россия внесла значительный вклад в создание государств на Балканах во время русско-турецких войн в 19 веке. Россия помогла освобождению Балкан от нацизма. Россия не стремится получить исключительные права в регионе. Она не стремится запретить балканским странам что-то делать.  Она не навязывает им друзей или врагов", — сказал Чижов, указав, что взаимовыгодные и дружеские связи со всеми балканскими странами всегда составляли приоритет для России.

"Я убежден, что эта политика отвечает интересам всех стран и может быть реализована при открытом сотрудничестве всех стран", —  сказал Чижов.

Говоря об отношениях России и Греции, дипломат отметил, что у Москвы и Афин общий подход ко многим актуальным международным вопросам.

"Россия и Греция могут в значительной степени взаимодействовать в укреплении мира, стабильности и безопасности на европейском континенте, что было подтверждено во время визита министра иностранных дел Никоса Котзиаса в Москву", — заключил Чижов.

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