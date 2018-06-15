Омбудсмен ДНР обсудила с представителем ООН поиск пропавших без вести

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обсудила в пятницу в Донецке с представителем ООН Те-Ун Байком поиск пропавших без вести, обмен пленными и передачу осужденных, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"Морозова провела рабочую встречу с заместителем председателя рабочей группы ООН по вопросу о насильственных и недобровольных исчезновениях Те-Ун Байком (занимает пост заместителя председателя рабочей группы ООН по вопросу о насильственных или недобровольных исчезновениях — ред.). Дарья Морозова рассказала о существующем положении дел в вопросах лиц, пропавших без вести в результате конфликта, обмена пленными, передачи осужденных, работы гуманитарной подгруппы в Минске", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что Морозова проинформировала представителей рабочей группы ООН о существующей дорожной карте по поиску лиц, пропавших без вести, разработанной совместно с Международным комитетом Красного Креста, и подчеркнула, что украинская сторона блокирует решение данного вопроса, по причине чего не удается начать работу в данном направлении.

В свою очередь представители ООН поблагодарили Морозову за открытую позицию и приверженность соблюдению прав и свобод человека.