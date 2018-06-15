Трамп заявил, что Обама "потерял Крым"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама "потерял Крым".

"Это было задолго до меня. Я хочу убедиться, что сайты с фейковыми новостями опубликуют все правильно. Президент Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал президента Обаму", — цитирует телеканал Fox News американского президента.

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на свои дипломатические источники сообщил, что Трамп в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским, потому что на его территории говорят на русском языке.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.