Италия предложила создать центры по приему мигрантов в их странах

Беженцы рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции. Архивное фото

Беженцы рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции. Архивное фото

РИМ, 15 июн — РИА Новости. Италия считает необходимым создание центров по приему мигрантов уже в странах их происхождения, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"По теме миграции пришло время перевернуть страницу. В этом мы полностью согласны с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. Факты показывают, что мы должны поменять стратегию и создать стратегию, сочетающуюся с европейскими ценностями, усиливая защиту человеческой жизни, охрану основных прав в рамках справедливости и соблюдениях безопасности", — заявил Конте по итогам переговоров с президентом Франции.

Трансляцию пресс-конференции двух лидеров вёл итальянский телеканал Rainews24.

"Мы всегда говорили и повторяем снова: Дублинское соглашение должно быть изменено. Италия выступает категорически против находящихся сейчас на обсуждении реформ и готовит предложения, которые надеется вскоре представить нашим французским друзьям и другим европейским партнерам, чтобы завершить над ними работу под австрийским председательством", — сказал Конте.

По его словам, Италия предлагает радикальную смену парадигмы, новый интегрированный подход. "Необходимо на европейском уровне усилить сотрудничество со странами происхождения и транзита мигрантов. Мы должны создать центры приема и защиты уже в странах происхождения и транзита, чтобы ускорить процессы идентификации и рассмотрения заявок на статус беженца", — добавил премьер.

"Сама концепция "государства первого въезда" должна быть рассмотрена заново… Мы должны укрепить саму идею "европейской границы" никто не может оставаться в стороне и умыть руки от проблемы мигрантов," — сказал премьер Италии.