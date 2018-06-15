Италия предложила создать центры по приему мигрантов в их странах

РИМ, 15 июн — РИА Новости. Италия считает необходимым создание центров по приему мигрантов уже в странах их происхождения, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Трансляцию пресс-конференции двух лидеров вёл итальянский телеканал Rainews24.
"Мы всегда говорили и повторяем снова: Дублинское соглашение должно быть изменено. Италия выступает категорически против находящихся сейчас на обсуждении реформ и готовит предложения, которые надеется вскоре представить нашим французским друзьям и другим европейским партнерам, чтобы завершить над ними работу под австрийским председательством", — сказал Конте.
По его словам, Италия предлагает радикальную смену парадигмы, новый интегрированный подход. "Необходимо на европейском уровне усилить сотрудничество со странами происхождения и транзита мигрантов. Мы должны создать центры приема и защиты уже в странах происхождения и транзита, чтобы ускорить процессы идентификации и рассмотрения заявок на статус беженца", — добавил премьер.
"Сама концепция "государства первого въезда" должна быть рассмотрена заново… Мы должны укрепить саму идею "европейской границы" никто не может оставаться в стороне и умыть руки от проблемы мигрантов," — сказал премьер Италии.