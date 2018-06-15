Президент Грузии поддержал кандидатуру Бахтадзе на пост премьера

ТБИЛИСИ, 15 июн — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поддержал представленную парламентским большинством кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра, сообщили РИА Новости в администрации главы государства.

Парламентское большинство в Грузии 14 июня выдвинуло 36-летнего Бахтадзе кандидатом в премьеры. За день до этого премьер Георгий Квирикашвили подал в отставку, заявив, что у него есть разногласия с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

"Президент подписал соответствующее распоряжение", — сообщили в пресс-службе администрации. Теперь Бахтадзе нужно представить парламенту новый состав кабмина и свою программу, а законодательный орган должен большинством голосов выразить вотум доверия новому правительству во главе с премьером.

По данным грузинских СМИ, Бахтадзе является близким другом Уты Иванишвили – старшего сына основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Бахтадзе занимал должность директора Грузинской железной дороги с 2012 года, сразу после прихода "Грузинской мечты" к власти. В СМИ утверждают, что под его руководством оборот компании сократился более чем в два раза. Министром финансов Бахтадзе стал в ноябре 2017 года.