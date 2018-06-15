Мир берет на вооружение модель советской прокуратуры, заявил Чайка

КАЛУГА, 15 июн — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что мир берет на вооружение модель советской прокуратуры с "единым следствием", и Россия к ней однажды вернется.

"Моя позиция не изменилась — должно быть единое следствие, за исключением, может быть, государственных преступлений. Сегодня мир берет на вооружение модель по вопросам следствия именно советской прокуратуры", — сказал Чайка на научно-практической конференции "Ягужинские чтения", отвечая на вопрос журналистов о том, каким он видит будущее прокуратуры.

Чайка привел в пример Евросоюз, в котором, по его словам, вскоре начнет функционировать именно такой орган.

"Наш опыт сегодня изучает весь мир, и вы знаете, что Совет Европы принял даже рекомендации в 2012 году о роли и месте прокуратуры вне уголовно-правовой сферы. За основу был взят наш опыт, российской прокуратуры. Прокурор возбуждает уголовное дело, прокурор расследует дело, поддерживает обвинение и направляет дело в суд — то, от чего мы ушли, разделив функции расследования и надзора. Совершили, на мой взгляд, большую глупость", — отметил генпрокурор.

По его мнению, эффективной видится модель единого следственного комитета при прокуратуре, где "баланс полномочий должен сохраниться". "На мой взгляд, мы к этому придем, жизнь заставит… Наверное, здесь близка будет модель ФБР при министерстве юстиции и генеральном прокуроре (США. – Прим. ред.) — эффективная модель" — сказал Чайка.

Также, по его словам, в будущем прокуратура будет отвечать современным вызовам и работать по другим технологиям, в частности, исключит "бумажнотворческие процессы", а на смену им придет цифровизация.