Мир берет на вооружение модель советской прокуратуры, заявил Чайка

КАЛУГА, 15 июн — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что мир берет на вооружение модель советской прокуратуры с "единым следствием", и Россия к ней однажды вернется.
Чайка привел в пример Евросоюз, в котором, по его словам, вскоре начнет функционировать именно такой орган.
"Наш опыт сегодня изучает весь мир, и вы знаете, что Совет Европы принял даже рекомендации в 2012 году о роли и месте прокуратуры вне уголовно-правовой сферы. За основу был взят наш опыт, российской прокуратуры. Прокурор возбуждает уголовное дело, прокурор расследует дело, поддерживает обвинение и направляет дело в суд — то, от чего мы ушли, разделив функции расследования и надзора. Совершили, на мой взгляд, большую глупость", — отметил генпрокурор.
Также, по его словам, в будущем прокуратура будет отвечать современным вызовам и работать по другим технологиям, в частности, исключит "бумажнотворческие процессы", а на смену им придет цифровизация.