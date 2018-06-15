Чижов: трудно назвать выгоды Македонии и НАТО от вступления страны в альянс

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Сложно назвать, что выиграют Македония и НАТО от вступления государства в Североатлантический альянс, заявил РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Македонский премьер-министр Зоран Заев во вторник сообщил гражданам, что с греческим коллегой Алексисом Ципрасом они достигли решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики. По словам Заева, после подписания и ратификации двустороннего договора, а также внесения изменений в конституцию страна будет называться Республика Северная Македония. Спор мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.

"Я думаю, что прием Македонии – это вопрос не завтрашнего и не послезавтрашнего дня. Что от этого выиграет Македония, сказать трудно. Так же трудно сказать, что от этого выиграет НАТО", — заявил дипломат.